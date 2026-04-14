Η έξαρση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο δεν απειλεί μόνο την κτηνοτροφία, αλλά εξελίσσεται σε κρίση με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις και σοβαρό κίνδυνο για τον γαλακτοκομικό τομέα και την παραγωγή χαλλουμιού, γράφει σε εκτενές ρεπορτάζ της η ισραηλινή εφημερίδα «Μααρίβ».

Κατά το δημοσίευμα, ο ιός διασχίζει με ευκολία την Πράσινη Γραμμή, γεγονός που καθιστά πρακτικά ανεπαρκή κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης που δεν εφαρμόζεται ενιαία σε ολόκληρο το νησί. Η διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών, σημειώνει η εφημερίδα, οδηγεί σε αδιέξοδο και εντείνει την ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η στρατηγική περιορισμού της νόσου, τονίζει η «Μααρίβ» εξηγώντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να εφαρμόζει αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, που προβλέπει τη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών ακόμη και στην περίπτωση εντοπισμού ενός μόνο μολυσμένου ζώου. Αντίθετα, οι τουρκοκυπριακές «αρχές», αναφέρεται, έχουν επιλέξει μαζικούς εμβολιασμούς χωρίς θανάτωση, επιλογή που η Λευκωσία θεωρεί ανεύθυνη και επικίνδυνη καθώς αφήνει ενεργές εστίες μόλυνσης.

Η εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις του γενικού γραμματέα της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών Πανίκου Χάμπα, ο οποίος τονίζει ότι «η Κύπρος είναι μία ενιαία οντότητα. Το περιβάλλον, ο ήλιος και ο αέρας δεν μπορούν να διαιρεθούν», προσθέτοντας πως «είμαστε μία αυλή και οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους».

Ανάλογη είναι και η τοποθέτηση του προέδρου της Παναγροτικής Ένωσης Χρίστου Παπαπέτρου, ο οποίος δηλώνει ότι οι Ελληνοκύπριοι κτηνοτρόφοι είναι εξοργισμένοι, επειδή αναγκάζονται να θανατώνουν υγιή ζώα, ενώ, όπως υποστηρίζει, ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί στα κατεχόμενα. «Μόλις καθαρίσει η Κύπρος, ο ιός θα εξακολουθεί να υπάρχει και θα κολλήσουμε ξανά από τα κατεχόμενα», προειδοποιεί.

Η «Μααρίβ» αναφέρει ακόμη ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά απορρίπτει τις αιτιάσεις και υποστηρίζει πως η Κυπριακή Δημοκρατία θέτει την πολιτική πάνω από την αναγκαία επαγγελματική συνεργασία.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να χαλαρώσει το πλαίσιο των μαζικών θανατώσεων, με τον αρμόδιο επίτροπο Όλιβερ Βάρχελι να δηλώνει ότι «η θανάτωση των εκτεθειμένων κοπαδιών είναι η μόνη λύση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μολυνθεί ολόκληρο το νησί».

Πηγή: ΚΥΠΕ