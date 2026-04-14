Εννέα από τα συνολικά 18 πρόσωπα που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε το Μεγάλο Σάββατο, στη Γερμασόγεια φιλοξενούνται στην ξενοδοχειακή μονάδα, με έξοδα του κράτους, μέχρι την εξεύρεση λύσης για τη στέγασή τους από τις Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα.

Σε ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας, αναφέρεται ότι «σε συνέχεια ανακοίνωσης του Δήμου Αμαθούντας σχετικά με την ανάληψη της φιλοξενίας των προσώπων που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε, μετά από δήθεν διακοπή της φιλοξενίας τους από το Κράτος, διευκρινίζεται ότι, μέσω ενεργειών της Πολιτικής Άμυνας, συνολικά 18 πρόσωπα μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνταν σε ξενοδοχειακή μονάδα από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος».

Προστίθεται επίσης ότι προσφέρονται γεύματα και δόθηκαν είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Σημειώνεται ότι σήμερα (Τρίτη του Πάσχα) διαμένουν στην ξενοδοχειακή μονάδα εννέα πρόσωπα, εκ των οποίων και μια τουρίστρια.

Τα υπόλοιπα εννέα άτομα αναχώρησαν από το ξενοδοχείο, χωρίς να ενημερώσουν την Πολιτική Άμυνα, καταλήγει η ανακοίνωση.

