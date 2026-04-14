Η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το ενδεχόμενο επίκληση του άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ για αμοιβαία συνδρομή είναι τα κύρια θέματα στα οποία εστιάζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε επιστολή - πρόσκληση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο, στις 23 και 24 Απριλίου 2026.

Η ατζέντα των «27» θα είναι γεμάτη. «Η εστίασή μας θα είναι διττή: θα αντιμετωπίσουμε το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον και την ευρωπαϊκή απόκριση σε αυτό, και θα παράσχουμε πολιτική καθοδήγηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ώστε να προετοιμαστούμε για συμφωνία έως το τέλος του έτους», αναφέρει ο κ. Κόστα στην επιστολή του.

Το δείπνο εργασίας της 23ης Απριλίου θα ανοίξει με παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη συνέχεια, οι ηγέτες θα στραφούν στην κρίση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο Κόστα περιγράφει το θέμα ως πολυεπίπεδο, σημειώνοντας ότι «πρέπει να συζητήσουμε την απόκρισή μας σε αυτή την ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεισφορά της Ευρώπης στην αποκλιμάκωση και την ειρήνη στην περιοχή, καθώς και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αντίκτυπο των υψηλών τιμών των ορυκτών καυσίμων. «Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των εταιρειών μας», σημειώνει, ενώ προαναγγέλλει συζήτηση για τα διαθέσιμα μέσα αντίδρασης και τα μέτρα που θα προτείνει η Επιτροπή σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου.

Η επιστολή αναφέρεται επίσης σε πιθανή επίκληση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης για την ΕΕ της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. «Τέλος, η ετοιμότητα της Ένωσης να ανταποκριθεί στο απαιτητικό γεωπολιτικό και ασφαλές περιβάλλον θα αποτελέσει επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πτυχές που σχετίζονται με το άρθρο 42.7 της ΣΕΕ, υπό το πρίσμα των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη», αναφέρει ο Προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, η συζήτηση θα στραφεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, συζήτηση εξ’ αναβολής από τη Σύνοδο του περασμένου Μαρτίου. Ο κ. Κόστα τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της διαπραγμάτευσης λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε ανοιχτή συζήτηση για το πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τις φιλοδοξίες μας με το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας των νέων Ιδίων Πόρων». Ο ίδιος συνδέει ρητά τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ με την ανταγωνιστικότητά της, αποκαλώντας τον «το κύριο εργαλείο στη διάθεσή μας για κοινή στρατηγική δράση».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά τη Σύνοδο των 27, οι ηγέτες θα συναντηθούν με βασικούς περιφερειακούς εταίρους για ανεπίσημο γεύμα εργασίας με θέμα τη Μέση Ανατολή.

«Η συνάντησή μας στην Κύπρο έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», γράφει ο κ. Κόστα, επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει ορόσημο τόσο για την εφαρμογή των αποφάσεων του Μαρτίου στον τομέα της ενέργειας, όσο και για τον συντονισμό απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ