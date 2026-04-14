Σε άμεση σύσκεψη, με στόχο τη λήψη ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, τόσο στις αστικές όσο και στις υπεραστικές μεταφορές, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, η ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ.

«Με λύπη μας επανερχόμαστε στα ζητήματα ασφάλειας των επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων, μετά το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε οδηγό αστικού λεωφορείου και σε επιβάτες στη Λευκωσία. Έχουμε επανειλημμένα αναδείξει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τόσο την ασφάλεια των οδηγών όσο και των επιβατών», αναφερει η συντεχνία σε ανακοίνωσή της.

«Είναι αδιανόητο, το 2026, εργαζόμενοι να κινδυνεύουν από απρόκλητες επιθέσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας», προσθέτει.

Σημειώνει ότι ως Ομοσπονδία Μεταφορών της ΣΕΚ, έχουν καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τις εταιρείες, το Υπουργείο Μεταφορών, την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις επιβατικές μεταφορές.

«Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση προστατευτικού κουβουκλίου για τον οδηγό, μέτρο που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες διεθνώς. Εάν η συγκεκριμένη εισήγησή μας είχε υιοθετηθεί, ο κίνδυνος στο συγκεκριμένο περιστατικό θα ήταν σημαντικά μειωμένος, τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες, δεδομένου ότι η επίθεση σημειώθηκε ενώ το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει», προσθέτει.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ αναφέρει, τέλος, ότι «με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά που παρατηρούνται στον τόπο μας, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και ελπίζουμε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να ενεργούμε εκ των υστέρων, μετά από ενδεχόμενο τραγικό περιστατικό, το οποίο απευχόμαστε».

