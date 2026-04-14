Η περιοχή στην Μέση ανατολή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη το τελευταίο διάστημα, με τις συμπλοκές μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν να επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή. Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε ο κ. Γιάγκος Χατζηγιάννης, οικονομικός αναλυτής, εξηγώντας πως οι συνέπειες του πολέμου είναι εμφανείς γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά. Πόσο μάλλον για την Κύπρο που είναι γειτονική χώρα των εμπλεκομένων. Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ δημιούργησε μια παγκόσμια οικονομική αστάθεια και προκάλεσε καταστροφικές συνέπειες, ιδιαίτερα στις τιμές πετρελαίου και ενέργειας.

«Είναι ξεκάθαρα ένα οικονομικό όπλο, από την πλευρά των ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Κυρίως είναι οι ασιατικές αγορές που τροφοδοτούνται από εκεί», δήλωσε ο κ. Γιάγκου.

Όπως σημειώθηκε στη συνέχεια οι συνέπειες δεν είναι μόνο εμφανείς στην Κύπρο αλλά έχουν ριζικές επιπτώσεις στη διεθνή αγορά και στην παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας έτσι ανησυχίες για μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον διευθυντή του παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος από τον Μάρτιο και μάλιστα πιθανών να δούμε την μεγαλύτερη κρίση στην παγκόσμια ιστορία όσον αφορά την ενέργεια.

Καθησυχάζοντας ο κ. Χατζηγιάννης σημειώνει πως «το διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε έκτακτη σύσκεψη, και θέλει να διοχετεύσει 20 δις. άμεσα για να στηρίξει κάποιες χώρες που είναι πιο ευάλωτες. Η ΕΕ επίσης μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη, ή με τη χαλάρωση κάποιων εφαρμογών όπως η πράσινη φορολογία». Παρόλα αυτά στη συνέχεια τονίζει πως δεν αναμένεται να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα για μερικούς μήνες, όσο αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία.

Εννοείται πως εάν συνεχιστεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες θα είναι πολύ δύσκολο. Γι΄αυτό αναμένεται να λάβει μέτρα νομισματικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να περιορίσει τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, τον Ιούνιο αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη αύξηση, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μειώσεων.

Συμπληρώνει ο κ. Χατζηγιάννης πως «η αύξηση στα επιτόκια θα μεταφερθεί στις δόσεις των δανείων. Εάν είναι μεταβλητό το επιτόκιο θα επηρεαστεί, αυτά που δεν θα επηρεαστούν είναι το βασικό και σταθερό επιτόκιο. Δεν μιλάμε για μεγάλες αυξήσεις. Αυτό που αναμένεται είναι μια αύξηση των 0,25 τον Ιούνιο».

Τονίζει ο κ. Γιάγκος πως «έχουν γίνει κάποιες σωστές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, όσων αφορά και τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα». Όσων αφορά τον τουρισμό όπως τονίζεται και από τον ίδιο είναι ο τομέας που θα υπάρξει το μεγαλύτερο στίγμα, παρόλο που έχουν μειωθεί οι ακυρώσεις, οι κρατήσεις δεν αυξάνονται.

«Υπάρχει από τη μια σταθεροποίηση όσων αφορά τη φυσική ασφάλεια στην Κύπρο, από την άλλη όμως παραμένουν κάποιες ταξιδιωτικές οδηγίες από Αμερική και Βρετανία, που δυσκολεύουν τα πράγματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο κ. Χατζηγιάννης υπογραμμίζει πως « όταν ανεβαίνει το κόστος πετρελαίου επηρεάζει τα πάντα και υπάρχει μια αβεβαιότητα, θα δούμε εάν θα προχωρήσουν τα projects που έχουμε προς υλοποίηση ή αν κάποια πράγματα θα μείνουν πίσω, λόγω της κατάστασης».

