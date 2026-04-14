Η ψήφιση του νόμου για τις κοινόκτητες οικοδομές αποτελεί ζήτημα ασφάλειας αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων, με αφορμή την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη Λεμεσό, το περασμένο Σάββατο, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών.

«Ο Σύνδεσμος έχει επανειλημμένα αναδείξει την επιτακτική ανάγκη για άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση των επικίνδυνων οικοδομών σε ολόκληρη την Κύπρο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμοι απαιτούνται άμεσα, συντονισμένα και υποχρεωτικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν συστηματικές επιθεωρήσεις κτηρίων, αυστηρούς μηχανισμούς συμμόρφωσης και άμεση εκκένωση όπου διαπιστώνεται επικινδυνότητα.

«Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η άμεση προώθηση και ψήφιση του "Περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2023", αποτελεί επείγουσα ανάγκη», σημειώνεται.

«Μόνο μέσα από ένας σαφές, δεσμευτικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το διαχρονικό πρόβλημα της ελλιπούς συντήρησης κτηρίων και να αποτραπεί επανάληψη παρόμοιων τραγωδιών», αναφέρει ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων.

«Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων δηλώνει την πλήρη ετοιμότητά του να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των απαραίτητων ρυθμίσεων, σε μια συλλογική προσπάθεια που αφορά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει η ανακοίνωση.

