Ξεπέρασε την κανονική για μήνα Απρίλιο η ποσότητα της βροχόπτωσης που έπεσε μόνο κατά τις πρώτες δέκα ημέρες του μήνα, αγγίζοντας το 127% της κανονικής.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι και τις 10 Απριλίου και ώρα 09:00, ανήλθε στα 37,9 χιλιοστά σε σύγκριση με 29,9 χιλιοστά που είναι η κανονική βροχόπτωση για ολόκληρο τον μήνα.

Σημειώνεται ότι μόλις 4 περιοχές δεν ξεπέρασαν το 100% της κανονικής βροχόπτωσης για το μήνα Απρίλιο.

Το 24ωρο μεταξύ 9 και 10 Απριλίου η μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε στο 2,0 χιλιοστά με τον Σταυρό της Ψώκας να συγκεντρώνει την πιο μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης που άγγιξε τα 8,5 χιλιοστά.

Σε σχέση με τη μέση ποσότητα βροχόπτωσης, που σημειώθηκε κατά περιοχή, από την 1η μέχρι τις 9:00 το πρωί της 10ης Απριλίου, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης σημειώθηκε στον Σταυρό της Ψώκας με 57,2 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 67% της κανονικής.

Ακολουθούν ο Πρόδρομος με 53,6 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 97% της κανονικής για μήνα Απρίλιο, τα Πλατάνια με 51,9 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 132% και η Πάνω Παναγιά με 47,9 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 73% της κανονικής για τον μήνα.

