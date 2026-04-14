Η Πυροσβεστική Υπηρεσία για το πενθήμερο από τις 06:00 της 9ης Απριλίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 14ης Απριλίου 2026 ανταποκρίθηκε σε 299 κλήσεις για βοήθεια (226 πυρκαγιές, 61 ειδικές εξυπηρετήσεις και 12 ψευδείς κλήσεις).

Από τις 226 κλήσεις για πυρκαγιές, οι 121 κλήσεις σχετίζονταν με λαμπρατζιές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 13ης Απριλίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 14ης Απριλίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 37 κλήσεις για βοήθεια (27 πυρκαγιές, 8 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις).



