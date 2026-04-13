«Απαράδεκτη πρόκληση» αποτελεί το κάψιμο σημαίας του ψευδοκράτους και της τουρκικής σημαίας, καθώς και αφίσας με το πρόσωπο του πρώην Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, σε λαμπρατζιές για τους εορτασμούς του Πάσχα, δήλωσε ο «πρόεδρος» της «βουλής» του κατοχικού καθεστώτος, Ζίγια Οζτουρκλέρ.

Είπε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη βούληση για ειρήνη και αρμονία στο νησί, διαβρώνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων και αποτελούν ένδειξη φανατισμού.

Σημείωσε ότι ο φανατισμός έχει οδηγήσει όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά και τους Ελληνοκύπριους σε αδιέξοδο. «Η κλιμάκωση των εντάσεων θα απομακρύνει το μέλλον συνύπαρξης και θα οδηγήσει σε συνέπειες που ούτε ο νότος δεν μπορεί να αντέξει. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από την ειρήνη. Η βία και η ρητορική μίσους είναι καταστροφικές και για τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την έκκληση για «επανέναρξη των διαπραγματεύσεων» και τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ότι «δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με την κατοχή» στο πασχαλινό μήνυμά του, ο Οζτουρκλέρ είπε ότι αυτή η ρητορική καταδεικνύει ότι η «ελληνοκυπριακή διοίκηση», κατά την έκφρασή του, συνεχίζει να υποστηρίζει μια μονομερή αίσθηση ανωτερότητας, ασπαζόμενη ακόμα «την αιματηρή κληρονομιά της ΕΟΚΑ». Είπε, ακόμα, ότι το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος επιθυμεί να δει αύξηση της ελληνικής παρουσίας στο νησί, αποτελεί μια στάση που σκιάζει την ειρήνη και υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων.

«Ό,τι και να λέει ο καθένας, ο τουρκικός στρατός δεν θα εγκαταλείψει το νησί. Ως τουρκοκυπριακός λαός, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί, η οποία αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια και την ειρήνη μας, θα συνεχιστεί. Αυτή η παρουσία είναι η απαραίτητη εγγύηση της ελεύθερης βούλησης και του δικαιώματος του λαού μας σε ίση ζωή», ισχυρίστηκε.

«Ένδειξη έλλειψης πολιτισμού»

Το κάψιμο τουρκικής σημαίας και σημαίας της «τδβκ» από «απερίσκεπτους» στο «νότιο τμήμα» της Κύπρου συνιστά «ένδειξη έλλειψης πολιτισμού» όσων το διέπραξαν, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχουρμαν, καταδικάζοντας το περιστατικό.

«Το κάψιμο των σημαιών δεν προκαλεί καμία απώλεια ούτε στις ίδιες ούτε σε εκείνους που εκπροσωπούν. Ωστόσο, αυτή η παράλογη “πράξη” αποτελεί σαφή ένδειξη έλλειψης πολιτισμού εκ μέρους εκείνων που τις πυρπόλησαν», ανέφερε ο Έρχιουρμαν όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, προσθέτοντας ότι αυτή η συχνή «εκδήλωση βαρβαρότητας», μαζί με τη νοοτροπία και τις προκλήσεις που τη συνοδεύουν, «θα πρέπει να θεωρείται πρόβλημα και λόγος καταδίκης για την ελληνοκυπριακή ηγεσία και όχι για εμάς».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την πρόκληση και τη νοοτροπία όσων την πραγματοποίησαν», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ