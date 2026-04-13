Στη σύλληψη 58χρονου οδηγού λεωφορείου και άμεση αναστολή της άδειας οδήγησής του προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, μετά από έλεγχο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, γύρω στις 21:00, μέλη του ΟΠΟΔ Αρχηγείου ανέκοψαν το λεωφορείο για έλεγχο, με τον οδηγό να υποβάλλεται σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, ο οποίος κατέδειξε ένδειξη 44μg%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 9μg%.

Ακολούθως, αναφέρεται, ο 58χρονος μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου για τελικό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να δώσει ικανοποιητικό δείγμα.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ η άδεια οδήγησής του παραλήφθηκε και ανεστάλη άμεσα. Αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου.

