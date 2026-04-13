Κυρίως αίθριος θα είναι ο καιρός με άνοδο θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη, σκόνη στην ατμόσφαιρα από την Τρίτη μέχρι και το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο προβλέπονται μεμονωμένες βροχές ή/και καταιγίδες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με πτώση θερμοκρασίας, δήλωσε τη Δευτέρα του Πάσχα στο ΚΥΠΕ, ο Μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου.

Ερωτηθείς για τον καιρό τις επόμενες ημέρες ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι μέχρι την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με κατά διαστήματα ψηλές και μέσες νεφώσεις.

Σε σχέση με την πιθανότητα σκόνης στην ατμόσφαιρα, απάντησε ότι από την Τρίτη του Πάσχα στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη μέχρι και το προσεχές Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι από την Πέμπτη και μετά, κατά διαστήματα, οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες.

Ο κ. Χρυσάνθου συνέχισε λέγοντας ότι την Πέμπτη θα αλλάξει το σκηνικό καθώς η περιοχή θα αρχίσει να επηρεάζεται σταδιακά από χαμηλή πίεση με μέσες και υψηλές νεφώσεις, ενώ το πεδίο των ανέμων κυρίως στις παράλιες περιοχές θα ενισχυθεί. Την Παρασκευή, είπε, αναμένονται μεμονωμένες βροχές, που ενδεχομένως να συνοδεύονται από βροντές και ενισχυμένο πεδίο ανέμων ειδικά στις παράλιες περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται πως η διαταραχή που θα βρίσκεται δυτικά του νησιού θα επηρεάζει περισσότερο και ενδεχομένως θα δώσει μεμονωμένες βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες, εξήγησε.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, είπε ότι μέχρι και την Πέμπτη υπάρχει αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας σε επίπεδο πιο πάνω από τις μέσες θερμοκρασίες της εποχής και ακολούθως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασία, που θα συνοδεύεται με τα φαινόμενα των βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων το Σάββατο και την Κυριακή.

Διευκρίνισε επίσης ότι οι μέσες θερμοκρασίες για την εποχή είναι 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, προσθέτοντας ότι τη Τρίτη του Πάσχα η προβλεπόμενη θερμοκρασία είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, και την Τετάρτη και Πέμπτη θα ανέλθει περισσότερο για να κυμανθεί γύρω στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, για να ακολουθήσει πτώση 3-4 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή.