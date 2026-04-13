Η στήριξη ευάλωτων πολιτών και οικογενειών και η διασύνδεσή τους με άλλες υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, είναι μεταξύ των στόχων των Κοινωνικών Λειτουργών της Γειτονιάς, ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους της Κύπρου από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο συνδετικός κρίκος για γρήγορη και αποτελεσματική βοήθεια και ενεργοποίηση της κοινότητας, αναφέρουν στο ΚΥΠΕ οι δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί του Δήμου.

Το Πρόγραμμα «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» είναι ένα από τα Προγράμματα του Έργου της «Aναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας «πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενισχύει τη συνεργασία ΥΚΕ και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διευρύνοντας τη δράση του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και καθιστώντας τη γειτονιά πυρήνα κοινωνικής συνοχής. Ανάμεσα στα οφέλη του Προγράμματος είναι οάμεσος εντοπισμός και η διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων σε τοπικό επίπεδο, όπως η στήριξη ευάλωτων πολιτών και οικογενειών, η διασύνδεσή τους με άλλες υπηρεσίες, που έχουν ανάγκη και άλλα».

Επιπρόσθετα, «γίνεται μελέτη της κοινότητας ώστε να εκτιμώνται και να αποτιμώνται και αριθμητικά οι ανάγκες και αυτό συμβάλλει στο σχεδιασμό προγραμμάτων στη βάση πραγματικών και διαφορετικών αναγκών».

Τα Προγράμματα «που υλοποιεί η Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συμβάλλουν στη δημιουργία και ενίσχυση αυτού του δικτύου και διέπονται από αρχές όπως την αποκέντρωση των υπηρεσιών, την εξατομικευμένη προσέγγιση των πολιτών και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας κοινωνικής φροντίδας, βασισμένης στην εγγύτητα, τη διαθεσιμότητα και την πρόληψη».

Οι ΥΚΕ ανέφεραν επίσης πως «ζούμε σε μια εποχή αυξημένων και πιο σύνθετων κοινωνικών αναγκών και η πανδημία, η οικονομική αστάθεια, η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και οι δημογραφικές μεταβολές, έχουν αναδείξει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την ανάγκη για ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας πιο άμεσο, πιο ανθρώπινο, πιο αποτελεσματικό».

Η σημαντικότητα του Προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά με την παρουσίαση των Κοινωνικών Λειτουργών της Γειτονιάς του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας σε ημερίδα με θέμα «Η κοινότητα ως σύστημα φροντίδας» που πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Γειτονιάς, Ζαμπέλλα Ελευθερίου και Κένδια Μάρκου, βρίσκονται δίπλα στους πολίτες, εντοπίζουν έγκαιρα ανάγκες, παρεμβαίνουν με επαγγελματισμό και ευαισθησία και διασυνδέουν τα άτομα και τις οικογένειες με τις αρμόδιες Υπηρεσίες».

Από την πλευρά τους οι κυρίες Ελευθερίου και Μάρκου ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πως «σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς είναι η συμβουλευτική / καθοδήγηση μονηρών ατόμων και οικογενειών, ο εντοπισμός άμεσων αναγκών των δημοτών και η επίλυση προβλημάτων που αφορούν κοινωνικά ζητήματα».

Επιπρόσθετα «αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας του Προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδυνάμωση των μελών της κοινότητας για την αυτόνομη διαχείριση των αναγκών τους, η σύνδεση ατόμων με τις κατάλληλες υπηρεσίες και τους απαραίτητους πόρους και η παροχή άμεσης υποστήριξης και παρεμβάσεων όταν κρίνεται αναγκαίο».

Μεταξύ των στόχων του θεσμού, σημείωσαν «είναι η παροχή συμβουλευτικής και συναισθηματικής υποστήριξης για την ψυχο-κοινωνική ευημερία, η διαμεσολάβηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η συνηγορία για τα δικαιώματα των εξυπηρετούμενων και η ενεργοποίηση και εμπλοκή της κοινότητας στην επίλυση κοινών προβλημάτων και στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων».

«Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο συνδετικός κρίκος για γρήγορη και αποτελεσματική βοήθεια και ενεργοποίηση της κοινότητας» ανέφεραν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, οι κυρίες Ελευθερίου και Μάρκου είπαν ότι «η κατ' οίκον επίσκεψη αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα στην παροχή των υπηρεσιών μας καθώς επιτρέπει στον Κοινωνικό Λειτουργό της Γειτονιάς να συναντά τους εξυπηρετούμενους στο προσωπικό τους περιβάλλον».

«Αυτή η προσέγγιση παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη και ενισχύει την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης σε ένα ασφαλές και οικείο πλαίσιο» εξήγησαν και πρόσθεσαν πως «επιπλέον διασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες για άτομα με κοινωνικές με κινητικές δυσκολίες ηλικιωμένους ή όσους αδυνατούν να μετακινηθούν στα γραφεία μας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου».

Σε άλλη ερώτηση απάντησαν πως «ο σκοπός του προγράμματος του «Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς» επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της κοινότητας να αναγνωρίζει και να επιλύει συστηματικά τα προβλήματα της».

«Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή και την συνεργασία των μελών της κοινότητας, ανακαλύπτουμε και καταγράφουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα, παρέχουμε γρήγορες και ουσιαστικές λύσεις στα αναγνωρισμένα προβλήματα και εφαρμόζουμε δομημένες μεθόδους για μακροπρόθεσμη λύση και πρόληψη» ανέφεραν και πρόσθεσαν πως «στόχοι του προγράμματος είναι κανείς να μη μένει χωρίς στήριξη», σημείωσαν.

Σε ερώτηση σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα, απάντησαν πως «απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και στις Κοινότητες Φρέναρος, Αχερίτου και Βρυσούλλες. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς» σημείωσαν και πρόσθεσαν ότι «το πρόγραμμα του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς επεκτείνεται πέρα από την ατομική υποστήριξη υλοποιώντας μια σειρά δράσεων που ενισχύουν την κοινότητα στο σύνολο της».

Ταυτόχρονα συνέχισαν «γίνεται δικτύωση με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή ενισχύονται οι συνεργασίες και ο καλύτερος συντονισμός με στόχο τη δημιουργία δικτύου στήριξης για τις οικογένειες. Επίσης παρέχονται βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά με θέμα την συνεργασία και την ομαδικότητα, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση του σεβασμού και την πρόληψη συγκρούσεων».

Σημείωσαν επίσης πως «οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Γειτονιάς, υλοποιούν βιωματικά εργαστήρια και σε γονείς με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, τη βελτίωση της επικοινωνίας και την καλλιέργεια υγιών οικογενειακών σχέσεων. Ακόμα γίνεται παρουσίαση του Προγράμματος σε Χριστιανικούς Συνδέσμους και οργανωμένα σύνολα του Δήμου, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την προώθηση της κουλτούρας πρόληψης και συνεργασίας».

Στις δικές του δηλώσεις ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανέφερε ότι «οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Γειτονιάς του Δήμου προσφέρουν πολύτιμες κοινωνικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας» και σημείωσε πως «όταν η κοινότητα λειτουργεί ως σύστημα φροντίδας, τότε δημιουργεί δίκτυα προστασίας για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα για εκείνον που βρίσκεται σε ανάγκη».

Πρόσθεσε πως «ο θεσμός των Κοινωνικών Λειτουργών της Γειτονιάς έχει αποδείξει στην πράξη την αξία και την αποτελεσματικότητά του. Όλοι μαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες και οργανωμένοι φορείς, συνεργαζόμαστε με στόχο να οικοδομήσουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο συμπεριληπτική» είπε.

Ταυτόχρονα εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις δύο Κοινωνικές Λειτουργούς της Γειτονιάς και την Επόπτριά τους καθώς για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία μας. Η συμβολή τους είναι καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος και για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου κοινωνικής προστασίας που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ