Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να παραμένει κυρίως αίθριος τις επόμενες ημέρες, ωστόσο το σκηνικό αλλάζει από την Τρίτη με την παρουσία αραιής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία καταγράφει σταδιακή αλλά αισθητή άνοδο, ξεπερνώντας τις μέσες κλιματολογικές τιμές, διαμορφώνοντας πιο θερμές συνθήκες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από την Τρίτη στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος παροδικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.