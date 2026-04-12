Πιστοί στην παράδοση, οι Κύπριοι έδωσαν και φέτος ζωή σε πόλεις και χωριά.

Το πασχαλινό τραπέζι αποτέλεσε και φέτος το σημείο συνάντησης οικογενειών και φίλων.

Οι φουκούδες πήραν από νωρίς φωτιά, με τη σούβλα να έχει και πάλι την τιμητική της.



Κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης του ρεπορτάζ, πολίτες έκανεν δηλώσεις στη τηλεόραση του Σίγμα.



Δείτε τις δηλώσεις και ευχές Κυπρίων πολιτών για το Πάσχα:





Το μεσημέρι, τα τραπέζια στρώθηκαν με παραδοσιακές γεύσεις. Μακαρόνια του φούρνου, κουπέπια, σαλάτες, κόκκινα αυγά, φλαούνες, γλυκά και ποτό είχε το μενού των περισσότερων γιορτινών τραπεζιών.

Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου, αντάλλαξαν ευχές και έστησαν παιχνίδια, κρατώντας ζωντανό το εορταστικό πνεύμα της ημέρας.



