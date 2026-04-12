Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρος δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Al Carns στην Telegraph.

Σε αποκλειστική συνέντευξη, ο Carns τόνισε ότι «η παραχώρηση κυριαρχίας» επί του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας είναι «εκτός συζήτησης» ενόψει επικείμενων διαβουλεύσεων με την κυπριακή κυβέρνηση.

«Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς: το νομικό καθεστώς των Κυρίαρχων Βάσεων είναι ακλόνητο», ανέφερε ο πρώην ανώτερος αξιωματικός των Βασιλικών Πεζοναυτών.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με Ιρανικό drone, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε σχέδια για επαναδιαπραγμάτευση του μέλλοντος του καθεστώτος των Βάσεων που αποτελούν αποικιοκρατικό κατάλοιπο.

Σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε: «Όταν τελειώσει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση στην Κύπρο, πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς και το μέλλον των βρετανικών βάσεων».

Σύμφωνα με το υπό εξέταση σενάριο, σύμφωνα με την Telegraph, οι βάσεις θα μπορούσαν να περάσουν στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια να εκμισθωθούν εκ νέου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μιλώντας από το αεροδρόμιο της RAF στο Ακρωτήρι, ο Carns απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης για επιστροφή των βάσεων, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού σε συνεργασία με τη Λευκωσία.

«Αυτό που βλέπουμε, λόγω της απειλής, είναι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό Κύπριοι, Βρετανοί και άλλοι σύμμαχοι να συνεργάζονται σε ένα ενιαίο σχέδιο άμυνας», ανέφερε.

«Θα δούμε πολλά θετικά. Κατανοούμε τις τριβές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η νομική βάση αυτών των κυρίαρχων περιοχών δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Παράλληλα, οι βρετανικές δυνάμεις ενισχύουν την άμυνα των βάσεων για να καταδείξουν τη δέσμευση της χώρας στην προστασία όχι μόνο των εγκαταστάσεων αλλά και της Κύπρου συνολικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τις πρώτες επιθέσεις drones στον πόλεμο με το Ιράν, στρατός, ναυτικό και αεροπορία έχουν αναπτύξει ένα πολύπλοκο δίκτυο αεράμυνας. Ραντάρ και ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου εντοπίζουν απειλές, ενώ μαχητικά F-35 και Typhoon αναχαιτίζουν πυραύλους και drones.

Όταν δεν είναι εφικτή η κατάρριψη, τα αεροσκάφη παρακολουθούν τους στόχους μέχρι τη βάση, μεταδίδοντας δεδομένα σε ελικόπτερα Wildcat ή συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων Stormer.

Για βαλλιστικές απειλές, το αντιτορπιλικό HMS Dragon αναπτύχθηκε στην περιοχή, αν και έχει μεταφερθεί στην Κρήτη για επισκευές, ενώ προστέθηκαν 500 επιπλέον στρατιώτες αεράμυνας.

Το σχέδιο αναπτύχθηκε τις τελευταίες πέντε εβδομάδες με τη συμμετοχή Κύπρου, ΗΠΑ και Γαλλίας, στο πλαίσιο του Cyprus Defence Co-ordination Centre.

«Σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά», δήλωσε ο διοικητής των βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο, υποστράτηγος Tom Bewick.

Παράλληλα, η Βρετανία συμμετέχει σε περίπου 40 πρωτοβουλίες για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, αν και μια τέτοια επιχείρηση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη εν μέσω σύγκρουσης.

Ο Carns τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας έναντι drones και πυραύλων, ενώ σημείωσε ότι η Ρωσία συμβάλλει στην εξέλιξη ιρανικών τακτικών.

Κατέληξε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν στρατηγικός σύμμαχος του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά τις πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις του Τραμπ ότι τα βρετανικά αεροπλανοφόρα είναι «παιχνίδια», λέγοντας ότι «είναι από τα πιο ικανά στον κόσμο».



Φώτο: Paul Grover - The Telegraph