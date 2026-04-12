Ελαφριές ζημιές προκάλεσε φωτιά που έγινε αντιληπτή σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 23:00 του Σαββάτου, στη Λεμεσό, έγινε αντιληπτή φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 24χρονου που ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του.
Από τη φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές στο όχημα, προστίθεται.
Η σκηνή αποκλείστηκε, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν το πρωί.
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.
Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά, καταλήγει η ανακοίνωση.