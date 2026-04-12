Μια βάρκα καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά που ξέσπασε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στην Κοφίνου.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «γύρω στις 03:50 σήμερα στην Κοφίνου, έγινε αντιληπτή φωτιά σε βάρκα 67χρονου, η οποία βρισκόταν πάνω σε τρόλεϊ σε ανοικτό χωράφι».

«Από τη φωτιά που κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η βάρκα καταστράφηκε ολοσχερώς», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείτο κατά την διάρκεια της νύχτας από την Αστυνομία.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου.

