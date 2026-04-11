Η Κύπρος υποδέχθηκε την πτήση με το Άγιο Φως.

Λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας το αεροσκάφος θα σταθμεύσει σε χώρο του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας.Την Κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας τοποθετήθηκε κόκκινο χαλί, όπου δεξιά και αριστερά έχει στηθεί αντιζυγία από στρατονόμους με την Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς να παιανίζει εμβατήρια.

Το Άγιο Φως παραλάμβανει ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο μαζί με τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κιτίου Αρχιμανδρίτη Στυλιανό ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον οικείο Μητροπολίτη Κιτίου, Νεκτάριο.

Το Άγιο Φως από την Λάρνακα θα μεταφερθεί και στον Λίβανο με αεροσκάφος για τους Χριστιανούς του Λιβάνου και της Συρίας.

Στην αίθουσα αφίξεων αρχηγών κρατών, ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Στυλιανό θα τελέσουν μικρή δέηση.

Στην συνέχεια, το Άγιο Φως, με συνοδεία Αστυνομίας, θα μεταφερθεί από τον Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και θα παραδοθεί στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Μετά την Αρχιεπισκοπή τελικός προορισμός του Αγίου Φωτός θα είναι η εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Λευκωσία.

Στο αεροδρόμιο θα φτάσουν μοτοσικλετιστές οι οποίοι θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου.