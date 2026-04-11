Ένα ανησυχητικό φαινόμενο αυξανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς από ομάδες εφήβων σε γειτονίες, έρχεται στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες.

Πολίτες καταγγέλλουν με αναρτήσεις τους στα ΜΚΔ, ότι καταγράφονται περιστατικά βανδαλισμών σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις τραυματισμών, δημιουργώντας ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας. Το πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είναι η αντίληψη ότι τέτοιες πράξεις συχνά μένουν χωρίς ουσιαστικές συνέπειες.

Η ανησυχία εντείνεται ιδιαίτερα ενόψει των πασχαλινών εορτών, μιας περιόδου που παραδοσιακά συνδέεται με αυξημένα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας. Κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης, ενίσχυση της αστυνόμευσης και ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να θεωρείται πλέον «φυσιολογική».

Μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολίτες καλούν σε συλλογική δράση, προωθώντας διαδικτυακή εκστρατεία συλλογής υπογραφών (petition), με στόχο να ασκηθεί πίεση για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.