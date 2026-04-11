Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας από Κοφίνου μέχρι Ριζοελιά με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη. Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.