Σε νέα ανάρτηση προέβη σήμερα Μεγάλο Σάββατο, ο υποψήφιος Βουλευτής Μακάριος Δρουσιώτης, σχετικά με την υπόθεση «Σάντυ» και την είδηση για την έφοδο κλιμακίου της Αστυνομίας στο σπίτι του Δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, όπου και κατασχέθηκαν τηλέφωνο και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Όπως σημειώνει στη νέα του ανάρτηση ο κ. Δρουσιώτης, το Προεδρικό θέλει να καταστρέψει τα τεκμήρια από τη «Σάντυ».

Αυτό είναι που προκαλεί τον πανικό.

Θέλουν να καταστρέψουν τα τεκμήρια από τη Σάντη στο Προεδρικό. pic.twitter.com/gztyye8T5G — MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 11, 2026

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι αυτό που προκαλεί πανικό, είναι μηνύματα στα οποία φέρεται η λεγόμενη «Σάντυ» να ενημερώνει πως έχει εργοδοτηθεί στο Προεδρικό.

Στην ανάρτηση, ο κ. Δρουσιώτης παραθέτει και τα εν λόγω μηνύματα.