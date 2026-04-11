«Τις πιο θερμές, τις πιο ειλικρινείς ευχές», στέλνει σε όλους τους συναδέλφους της, η Ισότητα - Κλάδος Αστυνομίας, σε ανακοίνωσή της, ευχαριστώντας τους που θυσιάζουν τις γιορτές τους, τις Κυριακές, τα βράδια τους, τις στιγμές με τα παιδιά τους «για να μπορεί ο υπόλοιπος κόσμος να γιορτάζει με ασφάλεια».

«Ευχόμαστε απόψε, τη στιγμή που θα ανταλλάζετε ευχές με τους συναδέλφους σας στο τμήμα, ή όταν θα μιλήσετε για ένα λεπτό τηλεφωνικά με τη γυναίκα ή τον σύζυγο και τα παιδιά σας, ανάμεσα σε δύο κλήσεις πολιτών για βοήθεια ή όταν θα καταδιώκετε εγκληματίες και θα ρισκάρετε τη ζωή σας, να νιώσετε βαθιά μέσα σας, πόσο περήφανοι πρέπει να είστε. Περήφανοι που ανήκετε στο Αστυνομικό Σώμα που κρατάει όρθια την κοινωνία, τιμώντας τον όρκο μας», αναφέρει.

Τέλος, η Ισότητα εύχεται «Καλή Ανάσταση και σε όλους τους συμπατριώτες μας. Μακριά από κροτίδες και προσεκτικά στην οδήγηση», εκφράζοντας την ευχή το 112 «να είναι αχρείαστο για όλους» και το «Άγιο Φως να γεμίσει τις ψυχές σας με δύναμη, ειρήνη και την ελπίδα για τον τόπο μας».

