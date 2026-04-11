Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων, ενώ σε διάφορες περιοχές εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν, με τη συνδρομή και των τοπικών Αρχών, μεγάλες ποσότητες ξυλείας και άλλων αντικειμένων, που προορίζονταν για το άναμμα λαμπρατζιών. Σε διάφορα περιστατικά στα οποία ανταποκρίθηκαν τα μέλη της Αστυνομίας, κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πρόσωπα για άναμμα λαμπρατζιών και χρήση κροτίδων, ελέγχθηκε αριθμός νεαρών προσώπων, ενώ σε διάφορα περιστατικά κατά τα οποία εντοπίστηκαν ανήλικα πρόσωπα, ειδοποιήθηκαν οι γονείς τους, οι οποίοι και παρέλαβαν τα παιδιά τους.

Στη Λευκωσία, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε πέραν των 40 περιστατικών, τα οποία αφορούσαν ρίψη κροτίδων, κλοπή ξυλείας και ανάματος φωτιάς.

Στην επαρχία Πάφου, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε ανοικτό χώρο, 51 εργοστασιακές κροτίδες διαφόρων τύπων, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και μία κουκούλα προσώπου. Παράλληλα, δύο νεαρά πρόσωπα συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών (κροτίδες).

Η Αστυνομία συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.