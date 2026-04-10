Εννέα Ρώσοι πολίτες βρίσκονται σήμερα υπό κράτηση σε φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, Νικολέττας Τυρίμου, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όπως ανέφερε, επικαλούμενη στοιχεία του Τμήματος Φυλακών, «αυτή τη στιγμή κρατούνται συνολικά εννέα Ρώσοι πολίτες». Πρόσθεσε ότι ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων στις κυπριακές φυλακές ανέρχεται στους 1.182.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς κρατούμενους (52%) είναι αλλοδαποί, με 616 ξένους υπηκόους να εκτίουν ποινές στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο, Μουράτ Ζιαζίκοφ, περισσότεροι από 150.000 Ρώσοι διαμένουν μόνιμα στο νησί.