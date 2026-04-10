Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ένα πρόσωπο, ηλικίας 57 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της εισόδου, διέλευσης και παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, υπηκόων τρίτης χώρας.

Ο άντρας συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης από την Αστυνομία.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «τον 57χρονο εντόπισαν και ανέκοψαν για έλεγχο, μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, στην περιοχή Αθηαίνου και Κόσιης, όπου αυτός οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο, κατευθυνόμενος προς τον δρόμο Αθηαίνου-Λάρνακας, γύρω στις 8.00 χθες το βράδυ. Στο όχημα επέβαιναν και δύο άντρες ηλικίας 17 και 18 ετών, υπήκοοι τρίτης χώρας».

Τα μέλη της Αστυνομίας, προστίθεται, «ανέκοψαν τον 57χρονο οδηγό για έλεγχο, αφού είχαν νωρίτερα αντιληφθεί το αυτοκίνητο του, να οδηγείται στον χωμάτινο δρόμο, με τον οδηγό του να σταθμεύει στην περιοχή για μερικά λεπτά και στη συνέχεια να αναχωρεί οδηγώντας το όχημα προς τον δρόμο Αθηαίνου-Λάρνακας».

Αναφέρεται ότι «ο 57χρονος και οι 17χρονος και 18χρονος οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αθηαίνου, όπου από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι 17χρονος και 18χρονος, βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία. Αυτοί μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης υποβοήθησης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του 57χρονου, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση».

Το πρωί ο 57χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηαίνου διερευνά την υπόθεση.