Η ορεινή κοινότητα του Κάθηκα διατηρεί ζωντανό ένα από τα πιο ιδιαίτερα πασχαλινά έθιμα της Κύπρου, την αναπαράσταση της μεταφοράς του Τιμίου Σταυρού από τον Ιησού Χριστό, από το Πραιτώριο έως τον Γολγοθά.

Φέτος, όπως και κάθε Μεγάλη Παρασκευή, πλήθος κόσμου από όλη την Κύπρο συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει με κατάνυξη την πορεία αυτή, η οποία ξεκίνησε από το παρεκκλήσι του Αγίου Ονουφρίου και κατέληξε στην εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας, καλύπτοντας απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου.

Ο Αντιδήμαρχος Κάθηκα του Δήμου Ακάμα, Χαράλαμπος Φυλακτού, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι φέτος η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στη συγκινητική αυτή εμπειρία.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του εθίμου, επισημαίνοντας ότι τέτοιες παραδόσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας και συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως ανέφερε, η στήριξη και η ενδυνάμωση των εθίμων αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο.

Το έθιμο παρακολούθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

