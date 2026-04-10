Μοτοσυκλετιστές θα μεταφέρουν το Αγιο Φως στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου για δέκατη συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, η ομάδα θα αναχωρήσει από τη Μητρόπολη για να μεταφέρει το Αγιο φως σε ναούς σε κοινότητες και Δήμους.

«Μετά την καθιερωμένη δέηση, η ομάδα μοτοσυκλετιστών Varadero & friends Famagusta Cyprus, έχει αναλάβει για 10η συνεχόμενη χρονία τη διανομή του στην επαρχία μας, θα αναχωρήσει για την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου στο Παραλίμνι με ενδιάμεσους σταθμούς», αναφέρει συγκεκριμένα.

Σταθμοί θα γίνουν στον Ιερό Ναό Απόστολου Βαρνάβα και Αγίου Λούκα, Συνοικισμός ΑΗΚ, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αλαμάνου, Ορμήδεια, στο Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού, Ξυλοφάγου, Ι.Ν. Παναγίας Ελεούσης, Λιοπέτρι, Ι.Ν. Παναγίας, Αγία Νάπα, Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Σωτήρα, Ι.Ν. Αγίων Πάντων Δερύνειας, Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Παραλίμνι, Ι.Ν. Ναός Αγίας Βαρβάρας, Παραλίμνι.

Η Ι.Μ. Κωνσταντίας και Αμμοχώστου σημειώνει ότι είναι ευπρόσδεκτος όποιος μοτοσικλετιστής θέλει να λάβει μέρος σε αυτό τον ιερό σκοπό.

