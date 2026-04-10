Σε κλίμα κατάνυξης και με την παρουσία εκατοντάδων πιστών, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής η ανάγνωση των Μεγάλων Ωρών και η τελετή Αποκαθηλώσεως του Ιησού Χριστού στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία.

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Ορθοδοξίας και στην Πάφο η τήρηση της παράδοσης παραμένει ζωντανή και βαθιά ριζωμένη στην τοπική κοινωνία. Πλήθος πιστών αναμένεται και φέτος να συμμετάσχει στις τελετές και τις περιφορές των Επιταφίων, βιώνοντας το πένθος και τη συγκίνηση του Θείου Δράματος.

