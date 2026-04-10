Η Αστυνομία Κύπρου προχώρησε στη σύλληψη άνδρα, ηλικίας 36 ετών, από την Τουρκία, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε βρισκοταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο 36χρονος συνελήφθη στη Λάρνακα στις 7 Απριλίου, στις 15:45 το απόγευμα όταν εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας.

Ο 36χρονος συνελήφθη ύστερα από έλεγχο που έγινε, λόγω του ότι διαπιστώθηκε πως βρίσκεται παράνομα στο έδαφος της δημοκρατίας.

Ο 36χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου και εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης και απέλασης του.

Από τις 7 Απριλίου παραμένει υπό κράτηση δυνάμει των σχετικών διαταγμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για απέλαση του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία δεν υπάρχει κάτι ή οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με υπόθεση απάτης που αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο 36χρονος παρουσιαζόταν ως «ειδικός» σε μεταφυσικές και θρησκευτικές πρακτικές και φέρεται να είχε στήσει οργανωμένο δίκτυο εξαπάτησης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Όπως αναφέρεται επίσης, καταζητείτο από τις τουρκικές αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως απάτη, απειλές και εξύβριση, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές και είχε εκτίσει ποινές φυλάκισης.