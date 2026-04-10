Η ζωή εν τάφω, σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα του απόλυτου Πένθους, καθώς ο Δημιουργός της ζωής κατέρχεται στον Άδη καταλύοντας το σκοτεινό βασίλειο του θανάτου.

Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, που ψάλλεται το πρωί στους ιερούς Ναούς και η τελετή της αποκαθήλωσης σηματοδοτούν το μέγα πένθος.

Οι στολισμένοι με άνθη Επιτάφιοι, δέχονται σήμερα, την πιο πένθιμη ημέρα της Χριστιανοσύνης, τη θλίψη και το θρήνο των πιστών, για τη θυσία του Θεανθρώπου.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατο μου Τέκνον, που έδυ σου το κάλλος, θρηνεί απόψε η Παναγία.

Η περιφορά του Επιταφίου, με την λυρική, κορυφαία υμνολογία της Εκκλησίας, αποτελούν την κατανυκτικότερη στιγμή του Θείου Δράματος μέσα από το οποίο, αναδύεται η ελπίδα για την ανάσταση του ανθρώπινου γένους.