Στη σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης, ανά το παγκύπριο, ενώ προέβη σε 368 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι «έντονη ήταν η παρουσία και δράση της το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού».

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης, όπως αναφέρει, ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, επίθεση, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου, παράνομη κατοχή περιουσίας, οδήγηση οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Προσθέτει ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 762 οχήματα και ελέγχθηκαν 985 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 368 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 124 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Επιπλέον, αναφέρει ότι ξεχωρίζουν επίσης, οι τέσσερις (4) καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οι εφτά (7) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ.

Όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, η Αστυνομία αναφέρει ότι έγιναν 117 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 12 έλεγχοι οδηγών.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει πως οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.