Σοβαρό περιστατικό που έθεσε σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Απριλίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, κοντά στην έξοδο της Οροκλίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την πλατφόρμα RoadReportCY, γύρω στις 16:15, οδηγός ανέφερε ότι εντόπισε λευκό όχημα τύπου SUV, από το οποίο άτομο φέρεται να πετούσε αντικείμενα, πιθανόν να ήταν πέτρες, προς διερχόμενα αυτοκίνητα. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στο τμήμα του δρόμου από την έξοδο Λιβαδιών έως την Οροκλίνη.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, τουλάχιστον ένα όχημα επηρεάστηκε άμεσα, με τον οδηγό του να σταματά στην άκρη του δρόμου, ενώ εκτιμάται ότι ακόμη δύο ή τρία οχήματα ενδέχεται να είχαν στοχοποιηθεί. Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι το άτομο στο ύποπτο όχημα φαινόταν να ήταν μόνο του τη στιγμή του περιστατικού.





Το RoadReportCY, αναφέρει ότι η κατάσταση προκάλεσε έντονη ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς τέτοιου είδους ενέργειες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για πρόκληση ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στην Αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε ότι διερευνά την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος ή για τυχόν τραυματισμούς.



*Η φωτογραφία της είδησης δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης



