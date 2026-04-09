Προχωρούν και μαζεύουν ξύλα εκεί και όπου τους ειδοποιούν οι δημότες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου , Χρίστος Πιτταράς, προσθέτοντας πως ήδη έχουν μαζέψει αρκετά ξύλα, τα οποία προορίζονταν για άναμμα λαμπρατζιάς. Οι εργασίες διεκπεραιώνονται από συνεργεία του Δήμου με τη συνδρομή και ιδιωτών, είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με το έθιμο της λαμπρατζιάς και τα μέτρα που λαμβάνονται, ο κ. Πιτταράς είπε ότι όταν ενημερωθούν πως συγκεντρώνονται ξυλά για δημιουργία λαμπρατζιάς σε γειτονιές ή σε χώρους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, τα συνεργεία του Δήμου με τη συνοδεία της Αστυνομίας, μεταβαίνουν στους χώρους αυτούς και τα μαζεύουν.

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και συμπλήρωσε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην προκληθούν οποιεσδήποτε ζημιές και να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή οποιοδήποτε άλλο κακό.

Πρόσθεσε ότι όλα γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με την Αστυνομία και τους γονείς.

«Προχωρούμε και μαζεύουμε ξύλα εκεί και όπου μας ειδοποιούν οι δημότες, εκεί όπου εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα, αλλά προς το παρόν είναι ήσυχη η κατάσταση. Έχουμε συνεργεία του Δήμου, τα οποία θα δουλέψουν άσχετα αν σήμερα κλείνουμε ενόψει του Πάσχα. Με τη συνοδεία και ιδιωτών που έχει ο Δήμος εκμισθώσει και έχουν τα αναγκαία μηχανήματα, όταν χρειαστεί θα μαζεύουμε ξύλα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ήδη μαζέψαμε αρκετά ξύλα, τα οποία προορίζονταν για άναμμα λαμπρατζιάς», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν θα έχουν φέτος κάποια ελεγχόμενη λαμπρατζιά, ο κ. Πιτταράς είπε ότι παλιά άναβαν στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, αλλά από το 2022 έχουν σταματήσει, καθότι εκεί πλέον έχει στηθεί η Λαϊκή Αγορά και έχουν χτιστεί και πολυκατοικίες.

Σημείωσε πως θεωρεί ότι θα μπορούσε παγκύπρια να θεσμοθετηθεί μια ελεγχόμενη λαμπρατζιά, σε συνεργασία των Δήμων, των αρμόδιων φορέων πυρόσβεσης και του κεντρικού κράτους. «Να γίνεται κάτι το οποίο θα είναι ασφαλές και με αυτό τον τρόπο δεν θα είχε λόγο να ανάβει λαμπρατζιά ο καθένας όπου θέλει», είπε.

Ο κ. Πιτταράς κάλεσε τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους, να έχουν έννοια, προσθέτοντας ότι φέτος θα έχει αυξημένη παρουσία και ελέγχους από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει και σε συλλήψεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ