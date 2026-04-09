Στρατόπεδα και φυλάκια της περιοχής επισκέφθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, ενόψει των εορτών του Πάσχα, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι ο κ. Ζαννέττου συνοδευόταν από τον Διοικητή της 7ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχο Ανδρέα Κελεπέσιη, καθώς και από τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Διαμερισμάτων Λιοπετρίου, Άχνας και Αυγόρου, Μάρκο Κουμή, Νίκο Βάσιλα και Παναγή Μιχαηλά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Ζαννέττου αντάλλαξε ευχές με τους εθνοφρουρούς και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, εκφράζοντας την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά και την αφοσίωσή τους.

Σημειώνεται πως «η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε εθιμοτυπικό και εορταστικό κλίμα, με τον Δήμαρχο και τη συνοδεία του να συνομιλούν με τους στρατιώτες και τα στελέχη, ευχόμενοι καλή θητεία, δύναμη και υπομονή στο έργο που επιτελούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ