Με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών για την ανέγερση του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σύσκεψη υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη σύσκεψη, η οποία εντάσσεται στην έναρξη του συντονισμού και της ανταλλαγής απόψεων για το έργο, έγινε καταγραφή των βασικών δεδομένων, καθορίστηκαν αρχικές κατευθύνσεις και συμφωνήθηκε εντατικοποίηση του συντονισμού για ταχύτερη δυνατή ετοιμασία του master plan των Φυλακών.

Προστίθεται ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, εκπρόσωποι των Τμημάτων Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, καθώς και λειτουργοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ