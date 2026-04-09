Συνολικά δώδεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, τόσο Ε/κ όσο και Τ/κ, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διετή δοκιμαστική τους υπηρεσία στην Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, ενώ οκτώ άτομα ορκίστηκαν ως δόκιμοι αστυφύλακες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων γιόρτασε πρόσφατα ένα σημαντικό διπλό ορόσημο, διοργανώνοντας τελετή αποφοίτησης για αστυνομικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δοκιμαστική τους περίοδο, καθώς και τελετή ορκωμοσίας για τους νέους δόκιμους που εντάσσονται επίσημα στο Σώμα.

Οι δυο τελετές πραγματοποιήθηκαν στη Λέσχη Αξιωματικών στην Επισκοπή, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων των Βάσεων, εκπροσώπων της Αστυνομίας Κύπρου και μελών των οικογενειών των αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, προστίθεται, δεκαέξι αστυνομικοί από την κατάταξη Φεβρουαρίου 2023 - δώδεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι - ολοκλήρωσαν επισήμως τη διετή δοκιμαστική τους υπηρεσία και αποφοίτησαν.

Αφού παρακολούθησαν με επιτυχία ένα εντατικό πρόγραμμα που συνδύαζε ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιχειρησιακή κατάρτιση και απόκτηση εμπειρίας στην «πρώτη γραμμή», οι αστυνομικοί επικυρώθηκαν στο βαθμό τους και θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε όλες τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων.

Κατά την ομιλία της στην τελετή, η Αναπληρώτρια Αστυνόμος, Μαρία Αταλιώτη, η οποία είχε την εποπτεία του προγράμματος εκπαίδευσης, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της διετούς περιόδου.

Όπως είπε, η διετής εκπαιδευτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και αυστηρή, σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζει ότι οι αστυνομικοί διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματισμού.

«Η διαδρομή δεν ήταν εύκολη, όμως με μεγάλη υπερηφάνεια επιβεβαιώνουμε επισήμως ότι οι εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δοκιμαστική τους περίοδο και επικυρώνονται πλέον στον βαθμό του Αστυφύλακα», πρόσθεσε.

Ο 23χρονος Ελληνοκύπριος Αστυφύλακας Βασίλης Ντίρρης από τη Λάρνακα, δήλωσε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια μας προσέφεραν τις γνώσεις, την εμπειρία και τη νοοτροπία που απαιτούνται για να υπηρετούμε ως αστυνομικοί». «Πλέον αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ευθύνες αυτού του σημαντικού ρόλου και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις κοινότητες μας», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, η 35χρονη Τουρκοκύπρια Αστυφύλακας Buse Kochak, από τη Λευκωσία, δήλωσε πως «κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών απέκτησα πολύτιμες γνώσεις, πρακτική εμπειρία και προσωπική εξέλιξη, στοιχεία που με προετοίμασαν για τις ευθύνες της αστυνομικής υπηρεσίας». «Η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής αποτελεί σημαντικό ορόσημο και αισθάνομαι τιμή που μοιράζομαι αυτή την επιτυχία με την οικογένεια μου και τη μεγάλη οικογένεια της Αστυνομίας», πρόσθεσε.

Την ίδια ημέρα, οκτώ νέοι Ελληνοκύπριοι, νεοσύλλεκτοι από την κατάταξη Ιανουαρίου, ορκίστηκαν και ξεκινούν πλέον τη δική τους πορεία ως δόκιμοι αστυφύλακες.

Αναφερόμενη στη νέα σειρά κατάταξης, η Αναπληρώτρια Αστυνόμος Αταλιώτη συνεχάρη τους νέους δόκιμους αστυφύλακες και τους καλωσόρισε «στην οικογένεια της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων».

Πηγή: ΚΥΠΕ