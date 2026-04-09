Στην Κύπρο θα φτάσει, μέσω Ελλάδας, το Άγιο Φως από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτό αναφέρεται σε ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου, στο Χ.

Ο Υπουργός, μέσω της ανάρτησής του, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα προς το Υπουργείο Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, για την αγαστή συνεργασία σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία.