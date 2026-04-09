Έκθεση αφιερωμένη στον Σοβιετικό κοσμοναύτη Γιουργι Καγκάριν, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την πρώτη πτήση ανθρώπου στο διάστημα, φιλοξενείται στην Κύπρο, ενόψει της Ημέρας Κοσμοναυτικής.

Η έκθεση στεγάζεται στον χώρο υποδοχής του Russian Center of Science and Culture in Cyprus και παρουσιάζει τη ζωή και το επίτευγμα του πρώτου κοσμοναύτη του πλανήτη. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν, μεταξύ άλλων, πορτρέτο του Γκαγκάριν, σπάνια βιβλία για το διάστημα, καθώς και υλικό που αφορά την ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος και τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στον τομέα της κοσμοναυτικής.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης αρχειακές φωτογραφίες από την προετοιμασία των κοσμοναυτών και σημαντικές επίσημες στιγμές που σχετίζονται με την κατάκτηση του διαστήματος, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει την εποχή μέσα από τη ματιά των συγχρόνων του Γκαγκάριν.



