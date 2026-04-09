Ενημερώνεται το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην συμβολή των οδών Βύωνος και Νάρκισσων στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, έχει διακοπεί η υδροδότηση στις πιο κάτω οδούς, οι οποίες φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη:

Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι οδοί

·         Βίωνος

·         Μόσχου

·         Νάρκισσων

·         Καλλίμαχου

·         Μαρίας Συγκλητικής

·         Ιακώβου Πατάτσου

·         Στυλιανού Λένα

·         Βαλτετσίου

·         Γλαύκου Αληθεύση

·         Πούλιας

 

Τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 9/4/2026,  νωρίς το μεσημέρι.

 