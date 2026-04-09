Ενημερώνεται το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην συμβολή των οδών Βύωνος και Νάρκισσων στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, έχει διακοπεί η υδροδότηση στις πιο κάτω οδούς, οι οποίες φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη:
Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι οδοί
· Βίωνος
· Μόσχου
· Νάρκισσων
· Καλλίμαχου
· Μαρίας Συγκλητικής
· Ιακώβου Πατάτσου
· Στυλιανού Λένα
· Βαλτετσίου
· Γλαύκου Αληθεύση
· Πούλιας
Τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 9/4/2026, νωρίς το μεσημέρι.