Ενημερώνεται το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην συμβολή των οδών Βύωνος και Νάρκισσων στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, έχει διακοπεί η υδροδότηση στις πιο κάτω οδούς, οι οποίες φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη:

Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι οδοί

· Βίωνος

· Μόσχου

· Νάρκισσων

· Καλλίμαχου

· Μαρίας Συγκλητικής

· Ιακώβου Πατάτσου

· Στυλιανού Λένα

· Βαλτετσίου

· Γλαύκου Αληθεύση

· Πούλιας

Τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 9/4/2026, νωρίς το μεσημέρι.