Την επέκταση της ισχύος του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ενίσχυσης του τομέα της εκπαίδευσης, μέχρι το τέλος του 2027, αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Σχέδιο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2025 με σκοπό την ενθάρρυνση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στόχος της παράτασης της ισχύος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση των αναπτύξεων στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η επιτάχυνση της αδειοδότησης τους, εν αναμονή της επαναξιολόγησης των Προτύπων για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και των μέγιστων επιτρεπόμενων συντελεστών ανάπτυξης για εκπαιδευτήρια σε αστικές περιοχές, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων.

Η απόφαση για ανανέωση του Σχεδίου λήφθηκε μετά από αξιολόγηση της απόδοσης της μέχρι τώρα εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, σε περίοδο ενός έτους, υποβλήθηκαν 30 πολεοδομικές αιτήσεις για εκπαιδευτήρια, παγκύπρια, εκ των οποίων οι δέκα επωφελούνται από τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο εφαρμόζεται σε αιτήσεις για νέα εκπαιδευτήρια ή για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιγραμματικά, προνοεί:

(α) αύξηση του μεγίστου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμηση από 10% μέχρι 25% σύμφωνα με την περιοχή εφαρμογής,

(β) δυνατότητα μείωσης του εμβαδού ανοικτών χώρων και αθλοπαιδιών κατά 25%, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας,

(γ) καταβολή μειωμένου αντισταθμίσματος για την αύξηση του συντελεστή δόμησης σε σύγκριση με το αντιστάθμισμα του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας,

(δ) διασύνδεση του αντισταθμίσματος που καταβάλλεται στο πλαίσιο του Σχεδίου με το Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, και

(ε) καθορισμό διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, με περιθώριο διεκπεραίωσης της εξέτασης της αίτησης τεσσάρων μηνών.