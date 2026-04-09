Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η διαγραφή συσσωρευμένων κιλοβατωρών από οικιακά φωτοβολταϊκά, καθώς ήδη κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτοι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ρύθμιση προβλέπει εκκαθάριση του πλεονάσματος κάθε 36 μήνες για συστήματα net metering, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς ή αποζημίωσης της αδιάθετης ενέργειας. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια, με πολίτες να υποστηρίζουν ότι το μέτρο είναι άδικο και αντικίνητρο για εξοικονόμηση, αφού ουσιαστικά ωθεί σε αυξημένη κατανάλωση για να μην χαθεί το πλεόνασμα.

Παράλληλα, διατυπώνεται κριτική για την απουσία εναλλακτικών λύσεων, όπως πώληση της περίσσειας ενέργειας, μεταφορά της σε άλλα υποστατικά ή έστω αποζημίωση σε χαμηλή τιμή. Επιπλέον, επισημαίνεται αβεβαιότητα λόγω έλλειψης σαφούς πλαισίου για νέα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Από την πλευρά της, η ΑΗΚ τονίζει ότι εφαρμόζει τις πρόνοιες των σχεδίων που καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, επισημαίνοντας ότι οι σχετικοί όροι περιλαμβάνονται στα συμβόλαια των καταναλωτών και ότι η ίδια δεν καθορίζει την πολιτική, αλλά υλοποιεί τις αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται πως η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που προβλέπει αποζημίωση για τη διαγραφή πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα net metering.

Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός σαφούς και δίκαιου πλαισίου για την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγουν οι πολίτες μέσω συστημάτων αυτοκατανάλωσης, καλύπτοντας τα πλεονάσματα που μέχρι σήμερα διαγράφονται χωρίς αποζημίωση.

Ουσιαστικά, το νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη δυνατότητα να εκδώσει διάταγμα για την εφαρμογή μέτρων προς όφελος των καταναλωτών, διορθώνοντας αδυναμίες του προηγούμενου σχεδίου ιδιοκατανάλωσης που ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους.

