Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Γερμασόγειας στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται όχημα που οδηγούσε 19χρονος με τρεις επιβαίνοντες συγκρούστηκε με όχημα 22χρονης με συνεπιβάτιδα 19χρονη.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για τη διακομιδή των δύο νεαρών γυναικών στο νοσοκομείο.

Στους οδηγούς έγινε άλκοτεστ με μηδενική ένδειξη.

Οι έρευνες για το τροχαίο συνεχίζονται.

