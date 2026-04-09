Με εντατικοποιημένες περιπολίες σε όλες τις επαρχίες, η Αστυνομία συνέχισε χθες και κατά τη διάρκεια της νύχτας τις δράσεις για πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο 19χρονων στη Λάρνακα και ενός 16χρονου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, περίπολα ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων σε χώρους συγκέντρωσης νεαρών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση εστιών φωτιάς.

Στη Λάρνακα, γύρω στις 9.45 το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν σε ανοικτό χώρο όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα νεαρά πρόσωπα που είχαν ανάψει φωτιά και έριχναν κροτίδες. Με την άφιξη των αστυνομικών οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο ανακόπηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 19 ετών.

Στην κατοχή του ενός εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και τέσσερις κυλινδρικές κροτίδες, ενώ στην κατοχή του δεύτερου τρεις κυλινδρικές κροτίδες. Οι δύο συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε 37χρονο για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνες επιθέσεις

Στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε προαύλιο εκκλησίας, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν νεαρά πρόσωπα, ενώ ένας 16χρονος φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς και επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια επαρχία, εντοπίστηκε εστία φωτιάς κοντά σε εκκλησία, η οποία κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη Λευκωσία, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε δύο περιστατικά συναθροίσεων νεαρών που είχαν ανάψει εστίες φωτιάς και έκαναν χρήση κροτίδων, με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει για την κατάσβεση.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ