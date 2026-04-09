Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά (7) προσώπων, για αδικήματα όπως, εξύβριση, επίθεση και αντίσταση, άσεμνη επίθεση, οχλαγωγία, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, μαχαιροφορία, κλοπή, μέθη και επίθεση εναντίον αστυνομικού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 852 οδηγοί και επιβάτες.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε 37χρονο για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνες επιθέσεις

Διενεργήθηκαν παράλληλα 40 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 227 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 48 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 78 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ πραγματοποιήθηκαν πέραν των 80 ελέγχων αλκοόλης όπου προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 48 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.