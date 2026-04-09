Σήμερα, θα παρατηρούνται - κατά διαστήματα - αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε περιοχές καταιγίδας ενδέχεται να πέσει χαλάζι.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυροί, 3 με 5 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 στα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις σε δυτικές περιοχές, όπου και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, μέχρι ταραγμένη.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά.