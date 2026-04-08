Σε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου παραπέμπει η έκδοση νέας αγγελίας προς αεροναυτιλλομένους (NOTAM) από τη Ρωσία, με την οποία δεσμεύεται θαλάσσια και εναέρια ζώνη ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Κύπρου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Η ζώνη καλύπτει τον θαλάσσιο διάδρομο μεταξύ Κύπρου και της ρωσικής ναυτικής βάσης στην Ταρτούς της Συρίας και θα παραμε΄νιει ενεργει για διαφορετικής ημερομηνίες εντός Απριλίου, μεταξύ 05:00 και 15:00. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη τόσο για τη ναυσιπλοΐα όσο και για την αεροπορία.





Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η Ταρτούς παραμένει το βασικό ναυτικό προγεφύρωμα της Μόσχας στη Μεσόγειο, και η νέα αγγελία καταδεικνύει ότι η Ρωσία επιδιώκει την προβολή στρατιωτικής ισχύος προς τα δυτικά, επηρεάζοντας άμεσα τον επιχειρησιακό χώρο γύρω από την Κύπρο.

Η NOTAM έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο στρατιωτικό περιβάλλον. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εκδώσει αντίστοιχη αγγελία για στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή, ενώ είχε προηγηθεί η έντονη αντίδραση των Τούρκων για NOTAM που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία κοντά στη χερσόνησο της σκλαβωμένηΚαρπασίας.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά είχε απορρίψει εκείνη την αγγελία ως άκυρη, υποστηρίζοντας ότι επικαλύπτει εναέριο χώρο που, όπως ισχυρίζεται, διαχειρίζεται από το παράνομο αεροδρόμιο του Ερτζάν. Παράλληλα, η Άγκυρα έκανε λόγο για παραβίαση δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων και του ρόλου της ως εγγυήτριας δύναμης.