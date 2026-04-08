Θλίψη στον Ολυμπιακό Λευκωσίας για τον θάνατο του Κωστάκη Πιερίδη, ενός εκ των μεγάλων μορφών και θρύλων της ομάδας, ο οποίος απεβίωσε σήμερα Μ.Τετάρτη σε ηλικία 85 ετών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Κωστάκη Πιερίδη, ενός εκ των μεγάλων μορφών και θρύλων της ομάδας μας, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 85 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε σπουδαίος επιθετικός και βασικό μέλος της χρυσής εποχής του συλλόγου μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων του 1967, 1969 και 1971, ενώ αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος την περίοδο 1964–65.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μακεδονίτισσας στις 11:00, ενώ η ώρα προσέλευσης για συλλυπητήρια είναι στις 10:30.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παλλουριώτισσας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».