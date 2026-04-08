Δήμοι, οργανωμένα σύνολα και άλλοι φορείς άρχισαν να προσφέρουν στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και δομές, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενόψει του Πάσχα.

Παράδοση νέων στρωμάτων και λευκών ειδών για τα δωμάτια των ενοίκων, συμπεριλαμβανομένων παπλωμάτων, σεντονιών, μαξιλαριών, πετσετών και άλλων απαραίτητων ειδών, αξίας €40.000 στη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς, έγινε στις 7 Απριλίου, από την Aphrostrom, στην παρουσία του Δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου, της Προϊσταμένης του Πολυδύναμου Κέντρου Ρούλας Γεωργοπούλου,του διευθυντή της Στέγης Παναγιώτη Καραμάνη, της Πρόεδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας Ελένης Λουκαΐδου και των δημοτικών συμβούλων, μελών της Επιτροπής, Σπύρου Σωτηρίου και Μικαέλας Κυθρεώτη Μχλάπα, ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας.

Στην ανακοίνωση του Δήμου διευκρινίζεται ότι η παράδοση πραγματοποιήθηκε συμβολικά κατά την περίοδο του Πάσχα, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες της προσφοράς, της αγάπης και της αλληλεγγύης και προστίθεται ότι η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής και μακροχρόνιας σχέσης στήριξης και φροντίδας προς τους φιλοξενούμενους της Στέγης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Δήμος Λεμεσού

Tο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεμεσού τη Μεγάλη Τρίτη έκανε διανομή περίπου 350 «Πασχαλινών πακέτων» για κάλυψη βασικών αναγκών ενόψει του πασχαλινού γιορτινού τραπεζιού, σε δικαιούχους δημότες, ανακοίνωσε ο Δήμος Λεμεσού.

Με την ευκαιρία, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι «η Λεμεσός αποδεικνύει διαχρονικά τον ανθρώπινο και αλληλέγγυο χαρακτήρα της, προσφέροντας στήριξη προς όσους το έχουν ανάγκη. Ευχαρίστησε δε τους εθελοντές και τους χορηγούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου του.

ΕΚΥΣΥ

«Πακέτα αγάπης» με τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, διένειμε την Τρίτη, 7 Απριλίου, σε περισσότερες από 70 οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης, η τοπική Οργάνωση της ΕΚΥΣΥ Καϊμακλίου, αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΚΥΣΥ.

"Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία υλοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία 21 χρόνια, αποκτά φέτος ιδιαίτερη σημασία, καθώς ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποί μας βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της οικονομικής στενότητας", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δήμος Λάρνακας

Για την περίοδο των εορτών του Πάσχα, η καθιερωμένη διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από τις 8:00 π.μ. έως τις 9:30 π.μ., ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Δήμος Λάρνακας.

Ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές που προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και προς τους Εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για την ανιδιοτελή τους προσφορά.

Ευχαριστίες εκφράζει και προς την εταιρεία HFM «για τη γενναιόδωρη εισφορά της, με αφορμή τις εορτές του Πάσχα, προς ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου».

Εταιρεία Wolt

Η Wolt συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως το έργο που επιτελεί ο Ερυθρός Σταυρός, και με την ευκαιρία του Πάσχα, η εταιρεία παρέδωσε 50 πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης, λαμπάδες και πασχαλινά εδέσματα στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, ενισχύοντας εμπράκτως την προσπάθειά του να στηρίξει λιγότερο προνομιούχες οικογένειες.

Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στη δέσμευση της Wolt να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως οι γιορτές του Πάσχα που αναδεικνύουν την αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ