Την πρώτη τους συνάντηση για την έναρξη συνεργασίας όσον αφορά την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και άλλων ασθενειών των ζώων είχαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στο Σπίτι της Συνεργασίας μέλη του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και του αντίστοιχου συνδέσμου Τ/κ κτηνιάτρων.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνιάτρων, Δημήτρης Επανεινώνδας είπε ότι θα ζητήσουν συνάντηση με τους δύο ηγέτες ώστε να συζητήσουν θέματα που αφορούν την συνεργασία για τον αφθώδη πυρετό.

Ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι συζήτησαν το θέμα του αφθώδους πυρετού ώστε να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση του νοσήματος για να υπάρξει εκρίζωση του νοσήματος σε μια φάση στο μέλλον. «Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση», είπε. Αυτή, πρόσθεσε, «είναι μια συνεργασία που θέλουμε να συνεχίσει για όλα τα υπόλοιπα νοσήματα και ασθένειες που μπορεί να έρθουν στα παραγωγικά ζώα και στα ζώα συντροφιάς».

«Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια τακτική επαφή και συνεργασία για τις ζωικές ασθένειες, για θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν τα ζώα», σημείωσε.

Γενικά, ανέφερε, υπάρχει μια συνεργασία με τους Τ/κ συναδέλφους αλλά αυτή πρέπει να επιταθεί γιατί η μόνη λύση είναι να εφαρμόσουμε τα ίδια πράγματα και στις δύο πλευρές.

Εκ μέρους του τ/κ συνδέσμου κτηνιάτρων, ο Μπιρντάλ Τζιχάνγκιρ είπε ότι η πρώτη συνάντηση ήταν θετική και ομονοούν ότι τα ζητήματα υγείας είτε στους ανθρώπους, είτε στα ζώα είναι τεχνικά ζητήματα και γι’ αυτό συμφώνησαν να συνεργαστούν.

Το πώς θα πραγματοποιήσουν αυτή τη συνεργασία, ανέφερε, θα το καθορίσουν από κοινού και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο μέλλον θα γίνουν ακόμα πιο όμορφα και εποικοδομητικά πράγματα.

Οι ζωικές ασθένειες, πρόσθεσε, και η υγιεινή των ζώων είναι κάτι που αφορά όλους και γι’ αυτό «κάνουμε βήματα συνεργασίας. Θα οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας από κοινού». Θα προσπαθήσουν, είπε, να έχουν τακτικές συναντήσεις αλλά σε περιπτώσεις όπως πχ τώρα με τον αφθώδη πυρετό θα έχουν συχνή επαφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ