Μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας ανέκοψαν για έλεγχο γύρω στις 11 σήμερα το πρωί σε δρόμο της επαρχίας Λάρνακας, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 64χρονος κάτοικος της επαρχίας Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός του αυτοκινήτου, δύο πακέτα τα οποία περιείχαν συνολικά 60 κροτίδες.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης όπου ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ τα δύο πακέτα με τις κροτίδες κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης συνεχίζει τις εξετάσεις.